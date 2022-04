Nieuwe omicronvarianten verspreiden zich sneller en hebben potentieel om aanzienlijke golf te creëren

Wetenschap

’Code dna: puzzel die eindelijk is gelegd’

Op 26 juni 2000 werd in een gezamenlijke persconferentie door de Amerikaanse presi-dent Bill Clinton en de Britse premier Tony Blair met veel bombarie aangekondigd dat het menselijk genoom voor het eerst helemaal in kaart gebracht was. Het internationale onderzoeksteam dat samenwerkte in het Human G...