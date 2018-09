Openluchttheater: unieke belevenis door locatie

Toch vinden steeds meer mensen de weg naar het openluchttheater. Vorig jaar kwamen er tijdens de vijf warmere maanden van het jaar, als de meeste theaters 'open' zijn, ruim 285.000 mensen. Het jaar daarvoor waren dat er nog 255.000.

En plekken zijn op zijn minst bijzonder te noemen; zo zijn er theaters in een bos, in een park, in een haven, aan het water bij het strand of bij een boerderij in de velden. De voorstellingen krijgen daardoor „de extra dimensie van de locatie”, aldus Lies Blom van de Vereniging van Openluchttheaters.

Het programma is breed. Van familievoorstellingen en concerten van orkesten tot films kijken onder de volle maan. Muzikanten als Jett Rebel, Blof, Golden Earring, de 3 JS, Racoon spelen dit jaar in de open lucht. Maar ook toneelgroepen, cabaret, dansvoorstellingen, musical en opera weten de weg naar deze theaters steeds beter te vinden.

Bij de koepelorganisatie zijn ongeveer vijftig openluchttheaters aangesloten. Grote verenigingen en kleinere. De meeste drijven op de krachten van vrijwilligers. Daardoor gaat er wel eens een aantal ter ziele. „Of worden theaters die lange tijd gesloten waren door nieuwe vrijwilligers weer nieuw leven ingeblazen.”

Om nog meer mensen naar de theaters in de buitenlucht te trekken is de koepel een samenwerking aangegaan met de ANWB, die voor een aantal grote openluchttheaters kaarten aanbiedt via het zogeheten Land van de ANWB.

Een aantal theaters, zoals die in Diever (bekend van de voorstellingen van werk van Shakespeare) en Tegelen (van Het Tegelse Passiespel), is bij het grote (internationale) publiek wel bekend. „Maar er is ook een groot aantal theaters waarvan zelfs lokaal geen besef is bij de mensen dat er om de hoek zo'n theater zit. En dat is jammer.”

De aantrekkingskracht van zo'n buitentheater zit 'm volgens Blom in de sfeer. „Houdt het weer zich goed, de buitenlucht en de sfeer is heel intiem. Het contact tussen artiest(en) en publiek is veel directer. Er is gewoonweg veel meer interactie.”