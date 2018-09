Rel om OM en persvrijheid in Duitsland

Netzpolitik.org heeft op basis van interne documenten van geheime diensten gepubliceerd over de manier waarop die internet in de gaten houden. Volgens critici van het OM-onderzoek vallen die documenten niet onder de noemer staatsgeheim en is de publicatie gewoon afgedekt door de persvrijheid die in de grondwet van de Bondsrepubliek is vastgelegd.

Volgens plaatsvervangend SPD-voorzitter Ralf Stegner is het OM ,,de doelstelling van zijn taakstelling volledig uit het oog verloren'', aldus weekblad Der Spiegel zaterdag op zijn website. Range kan volgens hem zijn aandacht beter richten op de activiteiten van de Amerikaanse geheime dienst NSA in Duitsland. De voorzitter van de grootste oppositiepartij Die Linke, Bernd Riexinger, eiste het aftreden van Range.

In de hoofdstad Berlijn hebben zaterdag honderden mensen betoogd tegen het OM. Tijdens de optocht naar het ministerie van Justitie droegen zij spandoeken met teksten als 'Pressefreiheit statt Einschüchterung' (persvrijheid in plaats van intimidatie).