Vale gier gespot op Texel

De vale gier komt in Europa eigenlijk alleen in de zuidelijke landen voor en laat zich zelden in Nederland zien. Volgens Marc Plomp van het Vogelinformatiecentrum Texel is het voor zover bekend de vijfde keer dat de vogel op het eiland is gespot sinds 1900.

De volwassen vogel heeft een vleugelspanwijdte van ongeveer 2,5 meter. Het dier is hiermee een van de grootste vliegende vogels ter wereld.

Volgens RTV Noord-Holland arriveerde de dwaalgast waarschijnlijk vrijdag al op het Waddeneiland en overnachtte hij in een dennenboom. Zaterdag vloog de vogel weer naar het vasteland, weet Plomp.

De vogel is volgens hem een jaar oud en geringd in Spanje, waar hij ook is geboren. Volgens Plomp zijn vale gieren pas na vijf jaar geslachtsrijp.Voor die tijd leiden ze een veelal zwervend bestaan waarbij ze al zwevend honderden kilometers op een dag kunnen afleggen.