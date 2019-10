Aannemer rijdt spookrijders klem op Galecopperbrug

Hij reed zijn auto toen de afrit op en blokkeerde deze zodoende. Ralph zette op deze manier acht spookrijders klem. „Elke avond plaatsen we bij de oprit van de brug een afzetting, rond een uur of negen. De lus blijft dan tot vijf uur afgesloten”, zo vertelt hij aan RTV Utrecht. „Dan staan er zeker tien minuten rode kruizen boven de weg. Toch rijden mensen vaak door, maar gisteren deden ze dat niet: ze reden tegen het verkeer in terug. Dat is het gevaarlijkste van allemaal.”

Voor Ralph was dit de reden om in te grijpen. „Ik heb toen mijn gaspedaal ingetrapt en ben naar voren gereden om erger te voorkomen. Je wil natuurlijk niet dat mensen die ook de lus oprijden geconfronteerd worden met spookrijders.”

De automobilisten konden zijn actie niet echt waarderen. Ralph kreeg de „ergste woorden” naar zijn hoofd geslingerd. „Dan krijg je een grote bek.” De politie moest eraan te pas komen en zou enkele boetes uitgedeeld hebben.

De foto van Ralphs blokkade werd gedeeld op Facebook. Niet iedereen heeft begrip voor zijn actie. „Mensen vinden dat ik voor eigen rechter heb gespeeld. Maar ik zou het morgen weer doen.”