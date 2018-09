Onderzoek naar fraude bij loterij Servië

Er is flinke ophef ontstaan over het incident. De balletjes met nummers worden naar het lijkt willekeurig getrokken door een machine. Toen het balletje met nummer 27 werd getrokken, kwam het cijfer 21 in beeld. Het balletje dat daarna werd getrokken was 21.

Elf mensen van de staatsloterij zijn al verhoord en moesten vragen beantwoorden met een leugendetectortest. Het hoofd van de organisatie, Aleksandar Vulovic heeft ontslag genomen, meldden Servische media. De nationale loterij houdt vol dat het een technische fout was en niet meer dan toeval dat het balletje 21 getrokken werd. Niemand bleek het winnende lot te hebben.