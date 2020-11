Kabinet scherpt coronamaatregelen aan

Het opstellen van het nieuwe coronapakket ging in het kabinet niet zonder slag of stoot. Bij ministers Koolmees, Wiebes, Hoekstra, Ollongren en Grapperhaus bestond twijfel of de ingrepen wel proportioneel zijn nu de besmettingsaantallen afnemen. De plannen kunnen banen kosten. Gevreesd wordt bovendien dat mensen de nieuwe inperkingen mentaal niet trekken.

Volgens premier Rutte zijn de extra ingrepen nodig. „Het gaat niet slecht maar zeker ook niet goed genoeg”, zegt Rutte. „Besmettingscijfers moeten naar beneden. In ziekenhuizen is het pompen of verzuipen.” Volgens hem is er ’alle aanleiding voor extra maatregelen’. „Omdat we solidair moeten zijn met mensen die in de zorg werken en mensen met een andere ziekte dan corona.”

Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) willen zwembaden, pretparken, bioscopen, bibliotheken, sauna’s, dierentuinen en musea de komende twee weken dicht. En reizen naar het buitenland wordt voorlopig afgeraden - niet verboden - maar afgeraden, tenminste tot half januari. De maatregelen gaan woensdag 4 november om 22 uur ’s avonds al in.

„Kerst wordt anders dan de andere jaren, dat is zeker”, zegt minister De Jonge. Toch houdt hij de hoop dat juist door nu harde ingrepen te doen het vieren van kerst met dierbaren mogelijk blijft.

Het kabinet kan nu nog niet zeggen in welke gebieden mogelijk de avondklok gaat gelden en het sluiten van middelbare scholen. OP de schopstoel zitten regio’s zoals Rotterdam, Dordrecht, Twente en Zuid-Holland Zuid. Maar mogelijk dalen ook daar de besmettingen hard en neemt de druk op de ziekenhuizen af.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de laatste corona-ontwikkelingen en kabinetsbesluiten.