Nederlandse verdachte schietincident Antwerpen aangehouden

Op camerabeelden is te zien hoe de schutter te voet in Deurne bij het huis arriveerde en er op schoot. Er is één kogelinslag aangetroffen. Hij reed vervolgens in een auto met een Nederlandse kenteken weg. De politie zette een wegblokkade op. De auto reed daar met hoge snelheid in op de agenten, die ongedeerd bleven maar wel een kogel afvuurden die het rechterachterportier doorboorde. De man vluchtte waarop de Belgische politie de achtervolging inzette tot Nederlandse collega’s die met behulp van een helikopter overnamen.

De bestuurder wist in Rotterdam te komen, liet er zijn wagen achter en vluchtte te voet verder. In de auto werden het rijbewijs en de identiteitskaart van de verdachte teruggevonden. Het kenteken van de wagen bleek vervalst te zijn. Hij werd later in zijn woning opgepakt. Het motief voor de schietpartij is niet bekend.