’Tank Man’-fotograaf Charlie Cole overleden

JAKARTA - De Amerikaan Charlie Cole, die in 1989 de wereldberoemde ’Tank Man’ op de foto zette, is overleden. De BBC meldt vrijdag dat hij op 64-jarige leeftijd is gestorven op Bali, waar hij woonde. De foto laat een man zien die een colonne tanks de weg verspert tijdens de protesten op het Tiananmenplein in Peking. Cole won in 1990 de World Press Photo-award met de foto.