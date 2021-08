Utrechtse vechthanen moeten vertrekken uit stadspark

De afgelopen jaren zijn dusdanig veel hanen gedumpt in het park, dat die volgens de gemeente nu in de overgrote meerderheid zijn. En de kippenpopulatie lijkt alsmaar te groeien, schrijft wethouder Lot van Hooijdonk aan de Utrechtse gemeenteraad, want in het park en daaromheen worden regelmatig eieren en kuikens gevonden.

Behalve de agressieve hanen en de buurtoverlast, is het ook het vele brood dat de dieren gevoerd krijgen een probleem, stelt Van Hooijdonk. Het brood is te zout voor de kippen en zorgt bovendien voor nieuwe problemen met ratten en ganzen.

Vogelgriep

Zo’n 150 kippen, vooral hanen dus, worden vrijdag gevangen en naar een opvang in Dalen (Drenthe) gebracht. „De kippen krijgen daar gezond voer en een beter leven dan in het park en/of op straat”, stelt Van Hooijdonk. „Uit oogpunt van verkeersveiligheid zullen we de kippen vangen die zich verplaatsen van het park naar de straten van Zuilen en vice versa.”

Ongeveer veertig hennen mogen achterblijven in het Julianapark. Ook worden er eieren geraapt, tenzij die bebroedt worden. Het bedrijf dat de vangklus gaat uitvoeren, Hofganzen, is uitgekozen in overleg met de Dierenbescherming.

Dierenorganisaties riepen de gemeente eerder dit jaar al op de loslopende dieren te vangen en naar een opvang te brengen. Buurtbewoners ergeren zich behoorlijk aan vooral het gekraai van de hanen. Volgens de gemeente was het door het vervoersverbod dat vanwege de vogelgriep was ingesteld eerder niet mogelijk de dieren over te plaatsen. Ook zijn er volgens Van Hooijdonk weinig opvanglocaties voor hanen.