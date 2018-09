Soldaten dood na vliegtuigcrash Colombia

De president schreef aanvankelijk dat er twaalf doden waren, maar de luchtmacht kwam daar later op terug. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de basis La Dorada en stortte neer in de buurt van de stad Codazzi.

De passagiers waren allemaal leden van de luchtmacht. Het is nog onduidelijk waardoor het vliegtuig precies is verongelukt. Volgens de luchtmacht meldden de piloten voor de crash dat ze motorproblemen hadden.

„We betreuren het vreselijke ongeluk waarbij helden zijn gestorven”, schreef president Santos op Twitter.