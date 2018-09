Honderden vrijwilligers maken kust schoon

Vanaf zaterdag gaan honderden vrijwilligers de Nederlandse stranden op om afval te rapen. De schoonmaakactie vindt de hele maand augustus plaats verdeeld over 27 etappes. Met als startpunt Cadzand in Zeeland werken de schoonmakers de hele Nederlandse kust af. Op 27 augustus is de laatste schoonmaakdag op het strand van Schiermonnikoog.