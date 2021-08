Drie arrestaties na melding groepsverkrachting Nederlandse op Mallorca

De vrouw heeft verklaard dat ze met twee vriendinnen in de nacht van maandag op dinsdag met de jongemannen naar hun appartement in Palma de Mallorca was meegegaan en dat ze onder meer alcohol gebruikten. Ze had de mannen enkele dagen eerder leren kennen. Toen ze later van het toilet kwam, bleken volgens de lezing van de vrouw de twee vriendinnen plotseling vertrokken en is ze vervolgens door de drie mannen misbruikt.

Ze heeft aanvankelijk geen aangifte gedaan. De politie werd gealarmeerd door de receptioniste van het hotel waar de Nederlandse verbleef en aan wie ze het verhaal had verteld. De politie is toen naar het hotel gekomen en heeft de vrouw voor medisch onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Vervolgens zag ze toch af van een aanklacht, maar daar kwam ze enkele uren later op terug en wendde zich tot de politie die de drie heeft aangehouden.