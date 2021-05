Ruben dacht demonen te zien en stak vriend dood: ’Drugs geen vrijbrief voor doodslag’

Politie en ambulances bij de flat in Heemskerk. Ⓒ ANP/Michel van Bergen

Haarlem - „Als je harddrugs gebruikt, loop je ook het risico in een psychose te belanden. Dat dit de gevolgen kunnen zijn, kun je gewoon op internet vinden”, betoogde de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Haarlem. De 21-jarige Ruben S. heeft volgens het openbaar ministerie in zijn woning in Heemskerk, onder invloed van lsd, zijn vriend Jaymie met opzet gedood door hem meerdere malen in de hartstreek te steken. De verdachte ging ten overstaan van de nabestaanden diep door het stof. „Dit ga ik mezelf nooit vergeven.”