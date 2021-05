Verdachte dodelijke aanval met vleesmes mogelijk onder invloed van vervuilde lsd

Politie en ambulances bij de flat in Heemskerk. Ⓒ ANP/Michel van Bergen

Haarlem - Eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen een 21-jarige man uit Heemskerk, die ervan wordt verdacht op 31 januari van dit jaar in zijn woonplaats de 22-jarige Jaymie uit Heiloo doodstak met een vleesmes. Ook verboden wapenbezit is ten laste gelegd (veerdrukwapen).