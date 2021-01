Biden: op weg naar groepsimmuniteit in de zomer

Het dagelijkse aantal vaccinaties kan omhoog naar 1,5 miljoen per dag, maar dat is wel een enorme logistieke uitdaging, zei Biden op een persconferentie. Hij heeft eerder al plannen uiteengezet om op veel meer plekken massaal te gaan inenten. Farmaceuten zouden hebben toegezegd meer te gaan produceren.

Het aantal sterfgevallen door Covid-19 in de VS ligt boven de 420.000. Dagelijks sterven een paar duizend mensen aan de ziekte in de VS, waar meer dan 25 miljoen besmettingen zijn vastgesteld. Biden vreest het dodental stijgt tot zeker 600.000 doden.

„Als we tussen nu en eind april maskers dragen, dan kunnen we volgens de experts 50.000 levens redden”, aldus Biden. Afstandsregels en het dragen van mondkapjes zijn volgens hem „massaal” veronachtzaamd.

Biden waarschuwde tegen optimisme. „Het gaat heel veel tijd in beslag nemen. Het begint te bewegen. Ik heb vertrouwen dat we dit gaan verslaan. Maar we praten hier ook nog nog over in de zomer en zijn hier in de vroege herfst nog mee bezig.”