Engelse Covid-variant grijpt om zich heen: ’Situatie niet meer onder controle’

Truckers op het nippertje thuis: ’Mijn dochter (11) was in tranen’

Bezorgd, vol met stress? Nee, zo erg was het niet met Martin Stekelenburg. De trucker die woensdagochtend met zijn vrachtwagen wiel op Nederlandse bodem zette, was wél blij dat hij op tijd terug was om kerst met zijn gezin te vieren. „Lekker gezellig samen, dat is toch wat je wil?”