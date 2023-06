Premium Het beste van De Telegraaf

’Als we het op onze manier willen doen, gaat Zuid-Europa steigeren’ Ondanks sombere voortekenen: komt er eindelijk een Europese asieldeal?

Door Alexander Bakker en Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Het Europese feestje dreigt opnieuw vast te lopen op de gevoeligste punten: asielprocedures aan de EU-buitengrenzen én herverdeling van migranten. Ⓒ ANP/HH

Brussel - EU-migratieministers proberen donderdag op een lijn te komen over de hervorming van het Europees asielbeleid. Voor het kabinet-Rutte IV is het een belangrijke troef om de asielchaos onder controle te krijgen. Maar de voortekenen voor de migratietop zijn somber: gaat die wéér mislukken? Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) waarschuwt voor de gevolgen voor het beloofde migratiepakket van het kabinet. „Het helpt niet als we geen deal hebben in Europa.”