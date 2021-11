Vertraging verkeer Afsluitdijk door nieuwe werkzaamheden

Binnenland

Drukte in ov terug van weggeweest in spits: ’Plan die vergadering om half elf’

Niet alleen op de weg, maar ook in het openbaar streekvervoer is de ochtendspits weer helemaal terug van weggeweest en is het weer vechten voor een plekje in de bus, tram of metro. Ook in de trein wordt het langzaamaan drukker.