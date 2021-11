Coronacrisis: dinsdag 23 november LIVE | Coronabewijs verplicht op werk en in ov in Duitsland

Amsterdam - Vanaf woensdag is een coronatoegangsbewijs verplicht om naar werk te gaan of om het openbaar vervoer te nemen in Duitsland. Mensen moeten zijn ingeënt, genezen of recent negatief getest op het coronavirus. De regel is zeker tot 19 maart 2022 van kracht.