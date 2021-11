LIVE | Naar verwachting eerste coronapatiënten naar Duitsland

Amsterdam - Naar verwachting verhuizen de eerste coronapatiënten dinsdag naar een Duits ziekenhuis in de grensregio. De oosterburen springen bij omdat de druk op de ziekenhuiszorg in Nederland in rap tempo toeneemt. In totaal is er plek voor twintig Covid-patiënten op zowel de intensive cares als de verpleegafdelingen in Duitsland.