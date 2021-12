De Jonge: boostercampagne moet sneller

Of dit betekent dat mensen niet meer zes maanden hoeven te wachten tussen hun tweede prik en een booster, bleef onduidelijk. De bewindsman zei dinsdag meer te kunnen zeggen over wat het betekent voor het tempo waarin mensen een boosterprik kunnen krijgen. De Jonge en premier Mark Rutte geven dinsdagavond weer een persconferentie over de coronabestrijding.

De nieuwe virusvariant stak vorige maand de kop op. „We weten nog niet zo veel over de nieuwe variant, maar wat we weten, stelt niet gerust. Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt”, zei De Jonge. „Wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.”

Het plan van aanpak wordt gemaakt door het RIVM en de GGD’en, aldus De Jonge. „Morgen kan ik zeggen in welke mate de versnelling zal optreden.”

Nederland begon vergeleken met de rest van Europa erg laat met boosteren, en de campagne kwam ook maar traag op stoom. De Jonge kondigde eerder een versnelling aan, waarmee er vanaf deze week zo’n 700.000 prikken per week moet worden gezet. Met dat tempo zou in maart iedereen aan de beurt zijn geweest.

Het aantal besmettingen daalt en ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen nemen af. „We krijgen de delta-variant onder de duim.” Met de opmars van de omikron-variant is daar echter een nieuwe zorg bijgekomen.