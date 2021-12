De Jonge: boostercampagne nog verder versnellen

Hij zei dinsdag meer te kunnen zeggen over wat het betekent voor het tempo waarin mensen een boosterprik kunnen krijgen. De Jonge en demissionair premier Mark Rutte geven dinsdag weer een persconferentie over de coronabestrijding.

De nieuwe virusvariant stak vorige maand de kop op. „Wat we leren uit Engeland is dat het zich snel verspreidt”, zei De Jonge. „Wat we ook leren uit Engeland is dat het versnellen van het boosteren wel helpt.

Het plan van aanpak wordt gemaakt door het RIVM en de GGD’en, aldus De Jonge. „Morgen kan ik zeggen in welke mate de versnelling zal optreden.”

