OM: moordenaar salsalerares joeg serveerster stuipen op het lijf

De officier van justitie eiste dinsdag een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar, tegen Raimond S. Die verklaarde nog zielsveel te houden van de serveerster, die hij „nog van vroeger” zou kennen toen zij in een Alkmaars café werkte.

De vrouw heeft nooit een persoonlijke relatie of vriendschap met de man gehad en maakte hem meteen duidelijk daaraan ook geen behoefte te hebben. Naast celstraf wil het OM dat S. een contact- en gebiedsverbod én elektronisch toezicht wordt opgelegd. „De lange proeftijd is een stok achter de deur om te voorkomen dat hij in herhaling valt.”

Huiveringwekkend

Het eerste contact dat S. eind vorig jaar met de vrouw had, zou een huiveringwekkende scène uit een horrorfilm kunnen zijn. „Ken je me nog?”, hoort ze op het Alkmaarse terras waar ze werkt als ze de telefoon opneemt. De man vertelt dat hij op dat moment in Rotterdam is, maar een keer wil afspreken. Hij zegt haar al eerder vanuit de gevangenis telefonisch te hebben gesproken.

Ze zegt hem niet te kennen, breekt het telefoongesprek af en dan staat de beller opeens voor haar neus. Hij vraagt haar of ze hem nu wel herkent. De beller heeft haar tijdens het hele telefoongesprek kunnen observeren. Ze weet hem af te poeieren, maar vanaf het moment dat de serveerster ontdekt dat S. nogal wat moeite had gedaan om haar te vinden en dat hij eerder een plaatsgenote had vermoord, staat ze doodsangsten uit.

Messteken

In 2007 werd S. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn onderbuurvrouw Annemarie Sluijs, met wie hij een relatie zou hebben gewild. Hij zou jaloers zijn geweest op haar vriend en stalkte en bedreigde haar jaren. Op 12 december 2006 trok hij de vrouw van haar fiets en stak haar elfmaal in haar lichaam en gezicht; ze overleed dezelfde avond in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De schizofrene S. zou tijdens zijn daad volledig ontoerekeningsvatbaar zijn geweest.

Bij de zitting dinsdag verklaarde S. dat het niet verboden is om contact met iemand te zoeken: „Het verleden kan me niet aangerekend blijven worden. Het was niet mijn bedoeling om haar angst aan te jagen. Dat ze me niet herkende, vond ik overigens wel vreemd.”

S. wilde niet veel zeggen over zijn gevoelens voor de vrouw: „Dat is nogal privé.” De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak in deze zaak.