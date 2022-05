Man (51) gewond door vuurwerkbom op balkon in Amsterdam

Binnenland

20-jarige TikTokker uit Vlijmen verdronken na scooterongeluk: ’Rust zacht mooie ster’

In de nacht van dinsdag op woensdag is de 20-jarige TikTokker Lucas Cornelissen uit Vlijmen overleden. Hij reed op zijn scooter het water van de Dommel in en is overleden. Het verdriet is groot onder zijn familie, vrienden en duizenden volgers.