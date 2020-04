’Kwetsbare oudere is als een kaartenhuis’

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso), tijdens een hoorzitting in de Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De organisatorische tweedeling in de gezondheidszorg tussen cure en care heeft ertoe bijgedragen dat verpleeghuizen en thuiszorg te lang een blinde vlek zijn geweest in de corona-crisis. Dat stelt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde.