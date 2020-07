’Snel wilde ouders toeslagenaffaire al veel eerder helpen’

Snel en de ambtenaren op zijn ministerie kwamen afgelopen jaar al tot de conclusie dat in de dossiers van de gedupeerde ouders veel meer mis was gegaan dan ze eerder hadden gedacht. De toenmalige staatssecretaris wilde ouders daarom direct garanderen dat de overheid met een schadevergoeding op de proppen zou komen. De kosten daarvan zouden zo’n 4 tot 7 miljoen euro bedragen. Maar Snel kreeg geen steun voor zijn voornemen, en bond in, blijkt uit een reconstructie van de krant. Overige kabinetsleden vreesden precedentwerking.

