Premium Het beste van De Telegraaf

Hoekstra: ’Nederland wil Oekraïense stad adopteren voor wederopbouw’

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Den Haag - Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) vindt het ’een heel goed idee’ om een getroffen stad of regio in Oekraïne te adopteren voor wederopbouw. „Er is echt een 21e-eeuws equivalent van het Marshallplan nodig”, zegt Hoekstra vanuit Kiev tegen De Telegraaf.