Spoedklus ProRail: met de intercity naar de Formule 1

Dat zegt spoorbeheerder ProRail, die vandaag met een plan de campagne komt om het grootste deel van de verwachte 300.000 bezoekers veilig met de trein te vervoeren. „We mikken op een verdubbeling van het aantal treinen naar acht per uur. Afhankelijk van het ingezette NS-materieel mogelijk meer”, aldus een woordvoerder.

Daartoe worden volgens hem op het spoortraject extra stroomkabels aangelegd om de bovenleiding meer vermogen te geven. „Ook pakken we de risico’s van oververhitting en het doorslaan van de stoppen aan, onder andere met piekbelastingschakelaars. Ook houden we op de Formule 1-dagen permanent storingsploegen paraat om gelijk in te grijpen.”

Technisch is het volgens de vakspecialisten van ProRail mogelijk. „De seinen staan wat ons betreft op groen, maar we kunnen het niet alleen. Een soepele verwerking van de mensenmassa hangt ook af van een gedegen bereikbaarheidsplan, waarin spreiding van bezoekers over de racedagen vooropstaat. Er zijn veel begeleiders nodig, bijvoorbeeld bij de drie overwegen, die haast constant dicht zullen zijn.”

Perron erbij

Samen met NS en de gemeente Zandvoort gaat ProRail daarnaast de capaciteit van het krappe station vergroten. „We onderzoeken de opties. Zo denken we aan een tijdelijk perron erbij en een extra in- en uitgang. Cruciaal is dat de treinreizigers snel in- en uitstappen en het perron gelijk kunnen verlaten. Crowdbeheersing is erg belangrijk om de bezoekersstromen in goede banen te leiden”, vindt de zegsman.