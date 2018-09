Ook Denemarken wil boerka en nikab verbieden

Het voorgenomen verbod in Denemarken betreft alle gelaatsbedekking in het openbaar, niet alleen de kleding van islamitische vrouwen.

In Oostenrijk is het sinds zondag verboden in het openbaar het gezicht te bedekken. Daar geldt de wet boerka’s en nikabs, maar is het ook verboden om bijvoorbeeld zonder medische noodzaak met een mondkapje over straat te gaan of met maskers als het geen carnaval is.