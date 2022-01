Automobilist (54) uit Lunteren overleden na botsing in de mist

Het busje van de man uit Lunteren stond achter een andere bestelbus in een file, die was veroorzaakt door een ander ongeluk op de A30. Toen de vrachtwagen op de bestelbus reed, klapte dat busje op het voertuig daarvoor. Er ontstond een enorme ravage op de snelweg, die in de richting van Barneveld urenlang afgesloten is geweest.

De man uit Lunteren is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uren later aan zijn verwondingen overleed. Twee anderen die bij het ongeluk betrokken waren raakten lichtgewond. De chauffeur van de tankauto is door de politie gehoord.