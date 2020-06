Harde kritiek Joustra op verloop Dam-demo

Bovendien vindt Joustra zulke appberichten meer iets voor ’de informele sfeer’. „Je kunt geen formele zaken op deze manier bewerkstelligen. Het is mij bovendien onduidelijk wat de minister zou kunnen, want je kunt niet regelgeving opzij schuiven.”

Volgens de voormalig OVV-voorzitter had dit formeel in ieder geval niet zo mogen gebeuren. „Bij crisiscommunicatie is het van groot belang dat informatie gevalideerd wordt. Je hebt een crisisstaf waar informatie naartoe moet. Als je die ongefilterd krijgt, blijkt het vaak te niet kloppen. Of blijkt er toch iemand nog een berichtje op zijn telefoon door te krijgen.”

Joustra wil Halsema niet direct de schuld geven van drukte op de Dam. „De burgemeester is eindverantwoordelijk, dat is dan ook zo. Maar dat betekent nog niet dat je schuld hebt aan zaken.”

Het is volgens hem wel van groot belang om vanaf het begin te zeggen wie verantwoordelijk is. „Het is een weinig begaanbare weg om te zeggen: die is verantwoordelijk en die. Jij bent als burgemeester eindverantwoordelijk en dat betekent dat je moet uitleggen wat er gebeurd is.” Dat is volgens Joustra nog onvoldoende gebeurd. „Ik denk dat er nog wel ruimte is voor een systematische uitleg. Heeft men steken laten vallen?”

Dat moet door een onafhankelijke club onderzocht worden, aldus de voormalige OVV-voorzitter. „De burgemeester speelt een rol, de korpschef speelt een rol, dat moet je onafhankelijk laten doen.”