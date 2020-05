China: Amerikaanse minister Pompeo liegt

Pompeo uitte de afgelopen weken meermaals beschuldigingen richting China. Het land zou volgens hem te weinig hebben gedaan om het coronavirus te stoppen en zou door experimenten in laboratoria voor biologische wapens, al dan niet bewust, een rol hebben gespeeld bij het creëren van Covid-19. Zo zei de Amerikaanse minister eind vorige maand: „Er zijn vandaag de dag meerdere labs in China waar men, denken we, werkt met besmettelijke pathogenen.” Om daaraan toe te voegen „dat dit niet het eerste virus is dat uit China komt.”

Hua Chunying benadrukte donderdag dat China wel degelijk transparant zou zijn geweest over hoe de corona-uitbraak is aangepakt. Bovendien moet de VS zich niet bemoeien met Chinese binnenlandse aangelegenheden, aldus de woordvoerder. Dat verwijt van bemoeienis was weer een reactie op uitspraken van Pompeo woensdag dat de VS de Chinese inmenging in de protesten in Hongkong in de gaten zal blijven houden.

Pompeo is zeker niet het enige lid van de Amerikaanse regering die China van alles verwijt. Ook zijn baas, president Trump, is al weken kritisch over de Chinese rol in de pandemie.