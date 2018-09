Chauffeur Fortuyn: „Die idioot tart de rechtsstaat”

Het Openbaan Ministerie wilde de moordenaar van Pim Fortuyn terug de cel in hebben, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de reclassering hield. Maar de rechter in Amsterdam schoot die eis af. ,,Dat neem je toch niet serieus? Dit doen rechters elke keer’’, baalt Smolders. ,,De rechtstaat heeft dit aan zichzelf te danken. Als je hem levenslang had gegeven, had die idioot de rechtstaat niet kunnen tarten. De falende, wereldvreemde rechters krijgen het nu als een boomerang terug. Het gezag haalt zichzelf onderuit.’’

Ook Eerdmans vreest dat hiermee een precedent wordt geschapen. ,,Dit is ongekend, natuurlijk. Hiermee geef je een signaal aan criminelen dat slecht gedrag beloond wordt. Als je maar genoeg zuigt en traineert, kom je ermee weg. Het is heel zorgelijk dat we zo omgaan met de rechtstaat.’’

Hij trekt een vergelijking met de opvoeding van kinderen. ,,Als je die zo opvoedt, krijg je hele vervelend, treiterende kinderen.’’

Simon Fortuyn, de broer van de doodgeschoten politicus, vreest dat er geen zicht meer is op hoe Van der G. zich gedraagt en ontwikkelt. Van der G. beantwoordt namelijk geen vragen als hij zich meldt bij de reclassering. ,,De psychologische begeleiding wist hij ook al onderuit te komen. Dit is natuurlijk bizar, maar de rechter maakt een afweging en die moeten we respecteren.’’