LIVE | ’Megaboetes of levenslange verbanning voor aso’s in vliegtuig’

10.17 - Alarm over toename wangedrag in vliegtuigen

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwt vliegtuigpassagiers dat het voortaan een zerotolerancebeleid gaat voeren als het gaat om wangedrag aan boord van vliegtuigen.

In een gemiddeld jaar ziet de toezichthouder op de luchtvaart 100 tot 150 gevallen van wangedrag door passagiers. Maar sinds het begin van dit jaar is volgens het agentschap het aantal gerapporteerde gevallen gestegen tot 1300. Dat is opmerkelijk aangezien het aantal passagiers ruim onder het niveau van voor de pandemie blijft, schrijft NBC News.

Onhandelbare passagiers worden voortaan mogelijk strafrechtelijk vervolgd, kunnen boetes tot 35.000 dollar krijgen of worden levenslang geweerd bij bepaalde luchtvaartmaatschappijen.

Veelvoorkomend wangedrag is het uit politieke motieven weigeren mondkapjes te dragen, overmatig drinken en fysiek of verbaal geweld. Het is al meerdere malen voorgekomen dat mensen die weigerden mondkapjes te dragen uit het vliegtuig werden gezet, wat leidt tot vertraging en ergernis bij andere passagiers.

„Het is niet toelaatbaar en we zullen niet tolereren dat de bemanning en de uitvoering van hun veiligheidstaken worden gehinderd, punt uit”, zei Stephen Dickson, de directeur van de FAA, over de golf van incidenten.

09.44 - Kiezers Madrid vellen oordeel over versoepeld coronabeleid

Kiezers in de Spaanse hoofdstad Madrid en omgeving gaan dinsdag naar de stembus om het parlement in de rijkste regio van Spanje te kiezen in een verkiezing die het politieke landschap van het land zou kunnen veranderen.

De rechts-conservatieve Partido Popular (PP) is met leider Isabel Diaz Ayuso favoriet om terug te keren als regionaal leider. De 42-jarige Ayuso heeft de steun van veel inwoners van Madrid gewonnen door de linkse regering van Spanje te trotseren, die haar onder druk zette om bars en restaurants te sluiten om zo de coronapandemie in te dammen.

In plaats daarvan gaf ze voorrang aan de economie en het sociale leven, wat veel bareigenaars en restauranthouders tevreden stelde. Ook veel Madrilenen die bekend staan veelvuldig gebruik te maken van het bruisende nachtleven waren blij met dit beleid. Critici beschuldigen Ayuso ervan daardoor de gezondheidszorg te hebben verwaarloosd.

08.31 - Teststraten uit voorzorg dicht vanwege harde wind

Een aantal coronateststraten van de GGD is dinsdag uit voorzorg gesloten vanwege de harde wind. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten en heeft code geel afgegeven. Langs de westkust, in het Waddengebied en in Zuid-Limburg komen zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur.

De teststraat in Zuidland is gesloten vanwege de kans op zware windstoten, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond. De afspraken die al waren gemaakt, worden verzet.

De GGD Kennemerland meldt dat de teststraat in Beverwijk vanwege harde wind dicht is. Mensen kunnen voor een coronatest een afspraak maken op een van de andere locaties van de GGD.

De teststraat in Vlissingen is uit voorzorg eveneens gesloten, meldt Omroep Zeeland. De GGD Zeeland laat aan de omroep weten dat het in verband met de harde wind niet verantwoord is de testlocatie open te houden.

07.54 - Mondkapjesweigeraars in vliegtuig

De Koninklijke Marechaussee heeft in de nacht van maandag op dinsdag op Schiphol zes mannen aangehouden die overlast veroorzaakten in een vliegtuig uit Spanje. Ze weigerden onder meer hun mondkapje te dragen, meldt de marechaussee.

De gezagvoerder van het vliegtuig heeft aangifte gedaan. De aangehouden mannen hebben de Spaanse nationaliteit en zitten nog vast.

06.55 - Weekcijfers RIVM: weer ruim 50.000 coronagevallen

Het coronavirus is nog niet echt op zijn retour in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk weer meer dan 50.000 nieuwe gevallen vastgesteld, voor de vierde week op rij.

Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut iets meer dan 55.000 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 7871 bevestigde besmettingen per dag. Dat cijfer was iets vertekend door een storing in de nacht van vorige week maandag op dinsdag.

In de zes dagen erna zijn 44.327 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 7387 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer dinsdag rond de 52.000 zou kunnen uitkomen. Tijdens het afgelopen weekeinde was er ook een storing waardoor de dagelijkse cijfers laag uitvielen, maar dit werd op maandag gecorrigeerd, toen er meer dan 9200 gevallen bijkwamen. Voor een maandag was dat het hoogste aantal sinds 21 december.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorige week ging het om 1661 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 374 op een intensive care kwamen te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Vorige week meldde het instituut 129 sterfgevallen, de week ervoor 146.

Het reproductiegetal wordt ook weer opnieuw berekend. Dat gebeurt twee keer per week. Afgelopen vrijdag stond het op 1,03. Dat betekent dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 103 anderen besmetten. Het RIVM kijkt standaard ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 1,03 slaat dus op de situatie zoals die op 15 april was.

06.43 - India passeert de grens van 20 miljoen coronabesmettingen

Het aantal mensen in India dat sinds de uitbraak van het coronavirus is besmetgeraakt is dinsdag boven de 20 miljoen gestegen. Het afgelopen etmaal zijn 357.229 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal coronadoden bedroeg in diezelfde periode 3449 en komt in totaal uit op ten minste 222.408, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.

India is na de Verenigde Staten het tweede land ter wereld dat meer dan 20 miljoen infecties heeft geregistreerd. Het Zuid-Aziatische land noteerde de afgelopen vier maanden 10 miljoen besmettingen, terwijl het land meer dan tien maanden deed over de eerste 10 miljoen gevallen.

06.34 - Commissie wil Janssenvaccin alleen voor 30-plussers

De wetenschappelijke commissie die de Canadese regering adviseert over het vaccinatiebeleid, heeft maandag aangeraden het coronavaccin Janssen (Johnson & Johnson) alleen te gebruiken bij mensen van 30 jaar en ouder.

De gezondheidsautoriteiten hadden op 5 maart nog toestemming gegeven voor het gebruik van het vaccin, waarvan slechts één dosis nodig is, bij mensen van 18 jaar en ouder. Maar de verdeling van de eerste 300.000 doses van het middel werd vrijdag door het ministerie van Volksgezondheid uitgesteld wegens bezorgdheid over de kwaliteit ervan.

Denemarken heeft maandag laten weten te stoppen met het inentingsmiddel, omdat het in zeldzame gevallen bloedstolsels kan veroorzaken. De Europese medicijnenwaakhond EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO keurden Janssen goed. Zij wijzen erop dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen.

In Nederland wordt het vaccin van Janssen uit Leiden wel gebruikt. De eerste groepen die het middel krijgen zijn ziekenhuismedewerkers en cliënten en medewerkers van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het coronadashboard van de overheid schat dat tot nu toe bijna 40.000 mensen dat vaccin toegediend hebben gekregen. In de loop van deze week moet dit stijgen naar ruim 80.000 en eind mei zouden al bijna 160.000 Nederlanders het Janssen-vaccin moeten hebben gekregen. Janssen zou in de maanden april, mei en juni zo’n 3 miljoen doses moeten leveren, genoeg om evenveel mensen te vaccineren.

06.30 - Toch naar buiten

De meeste mensen die tien dagen in thuisquarantaine moesten na een buitenlandreis, gaan toch naar buiten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM en de vereniging voor GGD’en, schrijft zorgminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het vaakst doen ze dat om boodschappen te doen.

De PVV had hem verzocht inzicht te geven in de redenen waarom mensen het quarantaine-advies niet opvolgden. Voor bijna alle landen in de wereld wordt reizen al maanden afgeraden (code oranje). Binnenkort blijft het niet bij een advies maar komt er een quarantaineplicht van tien dagen, maar alleen voor landen met een zeer hoog coronarisico. De Kamer stemt daar volgende week over. De Kamer voorziet problemen met de handhaving van de verplichting.

Van de 47.254 deelnemers aan het onderzoek, waren er 1265 in de zes weken ervoor in het buitenland geweest. Van hen was 41 procent uitgesloten van het advies voor thuisisolatie vanwege werk, school of bezoek aan familie in België of Duitsland. Ruim 12 procent ging niet naar buiten, maar wel naar een test op de vijfde dag na de inreis. Ruim 45 procent van deze terugkeerders (573 mensen) ging ondanks het advies toch naar buiten.

Het vaakst deden zij dat om boodschappen te doen (68 procent) of een frisse neus te halen (57 procent). Toch is ook één op de drie betrokkenen gaan werken (31 procent), liet 18 procent de hond uit en was 36 procent om een andere reden buiten.

De Jonge kan niet inschatten hoeveel mensen de komende zomermaanden naar het buitenland afreizen en voor wie de quarantaineplicht gaat gelden bij terugkeer. In februari waren er ongeveer 250.000 reizigers, veelal via de weg, die potentieel quarantaineplichtig zouden zijn geweest als de wet al van kracht was. De minister denkt dat het straks om veel minder mensen gaat, omdat de wet alleen geldt voor zeerhoogrisicogebieden.