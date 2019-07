Drentse teek blijkt tropische hyalommateek

De ’normale’ teek en zijn grotere broer de hyalomma-teek. Ⓒ LIDIA CHITIMIA-DOBLER / UNIVERSITEIT HOHENHEIM

BILTHOVEN - De ’reuzenteek’ die eerder deze maand is gevonden in het Drentse Odoorn blijkt een hyalommateek, meldt het RIVM. Het is de tweede keer dit jaar dat zo’n tropische teek in Nederland is aangetroffen.