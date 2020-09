Foutje ROC met coronaprotocol: iedereen opgeroepen tot test en quarantaine

Het ROC in Nijmegen. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Wegens corona-schrik heeft het ROC Nijmegen een loopje genomen met de testregels. Een leerling bleek in afwachting van een test drie dagen op school te zijn geweest. En toen die test positief bleek, werden leerlingen en docenten in een mailtje aangespoord zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Tegen de regels, omdat alleen mensen met klachten zich zouden moeten laten testen.