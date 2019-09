Binnenkort razen ’Gerda’ en ’Samir’ over ons land

Het geven van namen aan bepaalde stormen, is ooit begonnen bij het benoemen van tropische orkanen. Orkaan Dorian is daar het meest recente voorbeeld van. In de afgelopen jaren zijn diverse Europese landen al overgestapt op dit systeem. Frankrijk, Spanje en Portugal hanteren een gezamenlijke lijst en ook Duitsland heeft een eigen lijst met namen opgesteld.

Omdat veel mensen tussen deze landen reizen, is het gebruik van gelijke stormnamen handig zodat mensen gelijk weten waar het over gaat. „Met behulp van de namen is het veel makkelijker om eenduidig te communiceren. Uit onderzoek is gebleken dat door het gebruik van een naam voor een storm, het publiek sneller onthoudt wat er gaande is. Wel zouden we het toejuichen dat er één namenlijst is voor heel Europa”, aldus Weerplaza.

Stormnamen 2019-2020

De stormnamen die het KNMI, de UK Met Office en Met Éireann hebben bedacht voor komend stormseizoen zijn inmiddels bekend gemaakt. De volledige namenlijst voor dit stormseizoen is: Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Roisin, Samir, Tara, Vince en Willow.

De namen zijn gekozen uit een lijst met duizenden suggesties die afgelopen zomer zijn ingezonden. Naast de meest populaire suggesties hebben de weerdiensten ook gekozen voor namen die passen bij het land zelf. „Goed voor de diversiteit”, aldus de Britse weerdienst.

Dit jaar zal de eerste storm ’vrouwelijk’ zijn en Atiyah heten, de tweede storm is ’mannelijk’ en krijgt de naam Brendan. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen.