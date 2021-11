Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland lokt Belgische verpleegkundigen met leaseauto’s en hoge salarissen

Door Benti Banach Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP

Limburgse zorginstellingen werven in coronatijd intensiever personeel in België. Dat doen ze door het bieden van een hoger salaris en soms een leaseauto. „Het is ethisch niet verantwoord”, zegt de grootste beroepsorganisatie voor verpleegkundigen in Vlaanderen.