Amsterdam breidt alcoholverbod Wallen fors uit

De extreme drukte in het Wallengebied is na het afschaffen van de coronamaatregelen weer op het niveau van 2019. Dat irriteert vooral bewoners en sekswerkers. De snel toenemende bezoekersaantallen, en de overlast die dit met zich meebrengt, leggen - volgens de gemeente - een onacceptabele druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid op de Wallen.

Het Wallengebied werkt, net als voor de coronapandemie als een magneet op bezoekers, die vooral later op de avond in toenemende mate overlast veroorzaken en ongewenst gedrag vertonen. Het gaat om drank- en drugsoverlast, geluidsoverlast, vervuiling van de openbare ruimte en intimiderend gedrag en (gewelds)delicten als gevolg van alcoholgebruik. Ook trekken de vele toeristen en bezoekers andere ongewenste groepen aan, zoals straatdealers.

Hoewel er al sinds de zomer van 2021 een algeheel alcoholverbod op de Wallen geldt van donderdag tot en met zondag vanaf 22.00 uur, zal dat dus vanaf 6 mei fors worden verruimd vanaf 16.00 uur op dezelfde dagen. Daarnaast zal al vanaf dit weekend eenrichtingsverkeer ingaan op de Oudezijds Achterburgwal en verschillende stegen eromheen. De gemeente gaat 48 hosts inzetten om de bezoekersstromen in goede banen te leiden.

Verder worden vanaf 6 mei ook veel vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen in een groot deel van de Burgwallen-Oude Zijde en op de Nieuwmarkt ingetrokken. De betreffende ondernemers worden komende week aangeschreven.

Toegangspoortjes

De gemeente denkt aan nog meer aanvullende maatregelen als de situatie op de Wallen niet verbetert na dit eerste actiepakket. In een brief van burgemeester Halsema die de gemeenteraadsleden vrijdag ontvingen: ,,Het gaat hierbij om eventuele invoering van venstertijden waarbij geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten in de horecazaken na een bepaald tijdstip, het op termijn terugbrengen van sluitingstijden in het weekend naar 03.00 uur of indien noodzakelijk naar 02.00 uur, en op piekmomenten de toegang tot het gebied afsluiten en bezoekersaantallen doseren op 70% van het niveau pre-corona, in het uiterste geval door middel van het plaatsen van tourniquets.”

Deze maatregelen zouden vervolgstappen zijn op de zogenoemde ‘escalatieladder voor het Wallengebied’. In de brief aan de raad: ,,Deze stappen vragen om nadere uitwerking, waaronder de noodzakelijke politie- en handhavingscapaciteit, logistieke voorbereiding en juridische voorbereiding. Ook ondernemers van seksinrichtingen worden gemaand om de wachtrijen op straat voor hun ondernemingen aan te pakken, en zij worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met het stadsdeel.”