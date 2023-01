Auto te water in Den Bosch, twee doden

DEN BOSCH - Een 35-jarige man uit Den Bosch is vrijdag in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen die hij opliep door een eenzijdig auto-ongeluk in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Bosch. Het ongeluk had al het leven geëist van een 31-jarige man uit Krimpen aan de Lek.