Eerste Kamer wil af van bezuiniging jeugdzorg en ontkoppeling AOW

De Tweede Kamer had eerder wel ingestemd met de plannen. Maar de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Vorige week tijdens het debat over de regeringsverklaring bleek al dat de oppositie van links tot rechts zich tegen enkele belangrijke plannen van het kabinet keerde. Alleen Forum voor Democratie stemde dinsdag net als de coalitie tegen de moties.

Het kabinet wil de AOW deels ontkoppelen. De ouderdomsvoorziening zal dan wel met de inflatie meestijgen maar niet met het minimumloon als dat wordt verhoogd. Op dit punt waren drie moties ingediend door de PVV, 50PLUS en de fractie-Nanninga. De AOW is al 42 jaar gekoppeld aan het minimumloon.

Uiterlijk 8 maart

GroenLinks-fractieleider Paul Rosenmöller wil dat het kabinet uiterlijk op 8 maart een brief stuurt waarin het aangeeft hoe de belangrijkste moties worden uitgevoerd. De Eerste Kamer wil dat het overleg met de gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg nu doorgaat, maar zonder dat dit is gericht op de door het kabinet bedachte bezuinigingen. Gemeenten moeten de jeugdzorg uitvoeren en zijn boos over de bezuinigingsplannen.

Premier Mark Rutte had de moties ontraden en wilde vorige week geen toezeggingen doen over de jeugdzorg en de AOW. Wel vond hij dat nog moest worden gekeken naar de koopkracht van ouderen en de beschikbaarheid van jeugdzorg. De coalitie wil het minimumloon en de bijstand verhogen, om mensen op het bestaansminimum te helpen. Maar het kost miljarden om ook de AOW mee te laten stijgen, waar dan ook mensen met een goed pensioen van profiteren.

Moties van de PvdA en de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om mogelijkheden voor compensatie voor studenten die zijn benadeeld door het leenstelsel te onderzoeken. De coalitie wil ook af van het leenstelsel en is van plan de bedoelde studenten 1000 euro geven. De senaat wil over drie maanden helderheid over een andere compensatie.

