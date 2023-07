Burenruzie leidt tot schietpartij met drie doden in Augsburg

De politie kon de man kort na het bloedbad aanhouden, melden Duitse media. Hij bood geen weerstand bij zijn arrestatie.

De schutter drong in Langweid, een dorp met zo’n 9000 inwoners nabij Augsburg, een woning binnen en doodde daar de drie personen. Vervolgens ging hij een andere woning binnen en schoot daar op twee mensen. Zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De toestand van de twee is volgens de politie stabiel.

Volgens de lokale krant, de Augsburger Allgemeine, was een burenruzie de aanleiding van de dodelijke schietpartij. De dader beschikte over een wapenvergunning. In zijn auto zouden drie geweren zijn aangetroffen.

De schietpartij roept herinneringen op aan een drama bijna twintig jaar geleden in Augsburg waarbij vijf mensen werden doodgeschoten. De vermoedelijke dader Ali G., de echtgenoot van een van de slachtoffers, vluchtte naar Turkije. Later werd hij alsnog opgepakt. In 2004 pleegde hij zelfmoord terwijl hij in voorlopige hechtenis zat.

