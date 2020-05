Meeste coronabesmettingen in maand tijd in Zuid-Korea

Seoul Ⓒ AFP

SEOUL - In Zuid-Korea zijn maandag 35 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd, aldus de autoriteiten. Eerder mocht de horeca weer open, iets wat nu verkeerd lijkt te zijn uitgepakt. Op meerdere plaatsen in het land, en met name in de populaire uitgaansbuurt Itaewon in de hoofdstad Seoul, raakten mensen besmet met het coronavirus. Hierdoor moesten bars, clubs en kroegen direct weer op slot.