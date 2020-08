Israëliër (39) doodgestoken bij Tel Aviv

Screenshot van een wegcamera ten tijde van het steekincident woensdag in centraal Israël. Ⓒ Netivei Israel

TEL AVIV - Een 39-jarige Israëliër is woensdag bij een druk kruispunt doodgestoken in Petach Tikva, in de buurt van Tel Aviv. De Israëlische politie heeft kort daarna een Palestijn met een mes aangehouden en spreekt van een terreuraanslag.