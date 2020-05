Kabinet maakt 110 miljoen euro vrij voor noodlijdende sportclubs

Een groot deel van het geld is bedoeld om de huur over de periode 1 maart tot 1 juni kwijt te schelden. Van Rijn: Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund.

Het andere deel van 20 miljoen euro gaat naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor overheidsregelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. „Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden.”

Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen.