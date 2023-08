Doodstraf voor man die elf mensen doodde in synagoge Pittsburgh

Een twaalfkoppige jury staat unaniem achter de doodstraf voor de 50-jarige Robert Bowers. Hij werd op 16 juni al door de jury schuldig bevonden aan tientallen aanklachten, waaronder elf gevallen van het belemmeren van de vrije uitoefening van religie met de dood tot gevolg. Bowers zal donderdag formeel ter dood worden veroordeeld door een rechter.

Volgens aanklagers riep Bowers „alle joden moeten dood” toen hij de synagoge met meerdere vuurwapens bestormde en zijn slachtoffers van dichtbij beschoot. Er vielen ook zeven gewonden, onder hen vijf agenten. Bowers raakte zelf ook gewond tijdens een vuurgevecht met de politie. Hij kon worden opgepakt omdat hij zichzelf uiteindelijk overgaf.

De verdediging ontkende niet dat Bowers de aanval op de Tree of Life-synagoge had gepland en uitgevoerd. De advocaten zeiden dat hij onder meer schizofreen is en daarom niet in aanmerking zou komen voor de doodstraf. Maar de aanklagers verklaarden dat Bowers wel voldeed aan de eisen voor de doodstraf, de aanval zorgvuldig had gepland en kwetsbare, oudere gelovigen bewust als doelwit had.

Bekijk ook: Dader van zwaarste antisemitische aanval ooit in VS schuldig bevonden aan acht moorden

Bekijk ook: Verdachte bloedbad synagoge Pittsburgh ontkent alles

In het proces kwamen overlevenden van de aanval op het gebedshuis als getuigen aan het woord. Ook werd onder meer aangetoond dat Bowers in de maanden voorafgaand aan het bloedbad regelmatig antisemitische berichten had geplaatst op een rechts-extremistische website. De rabbijn van de synagoge overleefde de schietpartij door zich te verstoppen en heeft de jury bedankt. „Ik hoop dat we allemaal kunnen beginnen met helen en vooruit kunnen gaan”, laat hij weten.

Het is de eerste doodstraf die in een federale rechtszaak is opgelegd sinds Joe Biden aan de macht is. De president is tegen deze strafvorm en beloofde de afschaffing ervan tijdens zijn verkiezingscampagne. Sinds zijn aantreden in januari 2021 zijn geen doodstraffen in federale rechtszaken meer uitgevoerd. De schietpartij in Pittsburgh vond plaats tijdens het presidentschap van Donald Trump. Hij riep destijds op tot de doodstraf voor de schutter.