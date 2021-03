Maarten van Rossem regelt zelf vaccin, GGD reageert: ’Schandalig’

Van Rossem is gewoon gaan bellen met het afsprakennummer van de GGD, naar aanleiding van een tip van een kennis. Eerst kreeg hij te horen dat hij niet aan de beurt was, maar hij probeerde het opnieuw, waarop hem werd verteld dat het wel kon. Maar omdat hij het burgerservicenummer van zijn vrouw eerst nog moest opzoeken, moest hij opnieuw bellen en daarna kon het weer niet. Van Rossem belde nogmaals en toen kon het weer wel.

Chaos

„Laat u niet afschrikken door personen die zeggen dat het niet kan. Dan moet u gewoon een kwartier later bellen. Krijgt u een andere persoon die zegt dat het wel kan.”

Volgens Van Rossem blijkt hieruit dat het een chaos is bij de organisatie die de toediening van de prikken regelt. „Het is natuurlijk beschamend, uiteindelijk. Kennelijk zijn de mensen die de telefoon opnemen, slecht geïnstrueerd.” De historicus had verschillende locaties geprobeerd en had beet in Driebergen.

Op 30 april krijgt Van Rossem naar eigen zeggen zijn tweede prik. „Dan zou ik dus beschermd moeten zijn. Goed nieuws.” Hij krijgt een vaccin van Pfizer/BioNTech.

Reactie GGD: wacht op je beurt, schandalig

Een woordvoerder van de GGD/GHOR reageert zaterdag op het verhaal van de historicus. „Meneer Van Rossem valt in de leeftijdsgroep die de komende week een uitnodiging voor een afspraak krijgt. Als je aan de beurt bent, krijg je een telefoonnummer dat je kunt bellen. De uitnodigingen worden verspreid verstuurd. Vervolgens vindt een check plaats bij het callcenter, waar blijkt dat hij binnenkort aan de beurt is.”

Als Van Rossem niets had gedaan, had hij toch een uitnodiging gekregen, aldus de GGD. De dienst noemt het ’wel echt schandalig’ dat hij ’lijkt te suggereren dat je kunt voordringen bij ouderen’. „Het feit dat hij het probeert. Hoe durf je? We hebben een vaccinatiestrategie: eerst de ouderen, zorgmedewerkers. Die hebben het het hardst nodig. Wacht netjes op je beurt.”

Dat het Van Rossem lukt, is toeval, stelt de GGD. „In zekere zin wel. Als hij het drie weken geleden had geprobeerd, was hij er niet doorheen gekomen. Hij is binnenkort aan de beurt. Daarom is het hem gelukt.”

Wel blijft het de vraag waarom hij verschillende antwoorden kreeg van GGD-medewerkers. Eerst kon het niet, daarna wel, vervolgens niet, en toch weer wel. „Ik kan niet op dat niveau inzoomen, maar er wordt in zo’n razend tempo opgeschaald met vaccineren, dat er steeds nieuwe doelgroepen aan de beurt zijn. Nogmaals, de controle vindt gewoon plaats op BSN-nummers. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd. Deze leeftijdscategorie komt nu aan de beurt. Ik denk dat het elkaar net gekruist heeft.”