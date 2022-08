Premium Buitenland

Drama in de duivensport: ’Mijn prijsduif van 10.000 euro is niet meer op te lappen’

Drama in de duivensport. Vrijdag werden 26.000 duiven opgelaten in het Zuid-Franse Narbonne. Amper 6000 daarvan waren maandagavond al thuisgekomen. En velen daarvan waren er slecht aan toe. „Mijn prijsduif van 10.000 euro is niet meer op te lappen.”