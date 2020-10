Corona-uitbraak woonzorgcentrum Diemen geeft grote zorgen

Dat geluk hebben veel kinderen van middelbare leeftijd momenteel niet. In Berkenstede hebben ze een hele woontoren met bewoners in quarantaine moeten zetten. Een andere toren is deels afgesloten. Voor Cordaan, de zorgverlener in Berkenstede, is het aanpoten. Zij moeten zo snel mogelijk alle familieleden inlichten. Maar door de snelheid gaat niet alles goed. Een woordvoerder: „Tijdens de eerste corona-uitbraak moesten sommigen uit de media vernemen dat wij corona hadden. Dat wil je per se voorkomen. Mensen maken zich erge zorgen.”

Dat is nu ook weer het geval. Om en nabij dertig bewoners en leden van het verplegend personeel blijken besmet met corona. De woordvoerder van Cordaan: „Het verraderlijke met corona is dat we geen idee hebben hoe het op Berkenstede binnen is gekomen. De voorzorgsmaatregelen zijn streng, tot zelfs zeer streng te noemen in onze vestigingen. We nemen meer maatregelen dan zijn voorgeschreven. Het is voor iedereen, de bewoners en het personeel, ontzettend vervelend dat we het weer in huis hebben.”

Overleden

Een persoon is overleden. Het gaat om een zeer oude man of vrouw - in verband met privacy houdt Cordaan dit in het midden - en deze persoon had een onderliggend ziektebeeld, dat vergevorderd was. „Maar uiteindelijk is daar wel corona bij gekomen”, aldus de woordvoerder, die erbij vertelt dat het woonzorgcentrum probeert niet herleidbare informatie te geven, omdat cliënten en familieleden recht hebben op privacy.

Verschillende media kregen maandagmorgen een anoniem mailtje over de corona-uitbraak in Berkenstede. Er zou veel onrust zijn en personeel zou zich niet gesteund voelen. De woordvoerder van Cordaan legt uit: „We hebben geprobeerd om zo transparant mogelijk te zijn, maar we hebben ook te maken met wat voor dit moment het belangrijkst is. Dat is eerst de familie inlichten.”

Testen

Personeel en bewoners werden maandag eveneens getest. Hoeveel testen er uiteindelijk zijn afgenomen, is niet helemaal duidelijk. De woordvoerder: „Het is een doorlopend proces. Het kan van dag tot dag veranderen. Om geen verdere onrust te veroorzaken, laten we het even bij de dertig die nu bekend zijn. De komende dagen zal dat wellicht veranderen, maar het is beter om over een paar dagen weer een beeld te schetsen, dan weten we welke kant we opgaan.”